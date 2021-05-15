أول تعليق لـ أمير كرارة على هجوم مها أحمد: "معرفهاش أصلًا"

/631104/أول-تعليق-لـ-أمير-كرارة-على-هجوم-مها-أحمد-معرفهاش-أصلا

شنت الفنانة مها أحمد هجومًا واسعًا على كلًا من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، وذلك بعد إيقاف المتحدة للخدمات الإعلامية تعاونها مع المخرج محمد سامي، ليشتعل الوسط الفني وينقلب رأسًا على عقب في ثوان معدودة، وخاصة بعد حديثها اللاذع عن الثنائي.

دوت الخليج يكشف تعليق الفنان أمير كرارة على هجوم مها أحمد، والمنشور الخاص بها التي فتحت من خلالها النيران عليه ومعه الفنان أحمد السقا.

أمير كرارة يرد على مها أحمد بعد الهجوم عليه

رد الفنان أمير كرارة، على منشور خاص بإحدى الصحفيين الذي خرج ليدافع عن الثنائي بعد هجوم مها عليهما من واقع معاملته القصيرة معه في حوار قصير جانبي حينما كان يتم تصوير مسلسل كلبش، قائلًا: "شكرًا استاذ خالد يا محترم وكل الوسط الفني كبار وصغيرين عارفين السقا وكرارة موقفهم أية مع زمايلهم واخواتهم الفنانين كبار وصغيرين وشكرًا".

وتابع أمير كرارة في تعليق آخر، قائلًا: “جملة الدور بينادي صاحبه دي أكيد معرفش بتتقال ازاي..سبحان الله مع انها كانت مبسوطة ومن له كتع كسح كسل ومتكلمتش غير بعد قرار محمد سامي لما نزل”.

وأضاف كرارة في تعليقه، ردًا على الصحفي الذي كان يدافع عنه، قائلًا: “انا عمري ما شوفتها أصلًا والله.. أنا مجدي وخالد وصلاح كامل ناس محترمة دخلت بيتهم”.

مها أحمد تشعل السوشيال ميديا بهجومها على أحمد السقا وأمير كرارة

أشعلت مها أحمد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد منشورها الذي هاجمت من خلاله أحمد السقا وأمير كرارة بدون ذكر أسماءهم، إلا أن الجمهور توقع من خلال حديثها أنها تقصدهما، لتنال “مها” العديد من الإنتقادات اللاذعة من قبل الجمهور بسبب ما قالته في حق زملائها بالعمل.

الجدير بالذكر، أن شقيقة أحمد السقا خرجت معاتبة مها أحمد لما كتبته في حق الثنائي على الرغم من اعترافها بإنها تناولت مع “السقا” الطعام وتعرفه جيدًا، مستنكرة ما فعلته على الرغم من كونها كانت تبتسم في وجههم وتدخل منزلهم بإستمرار.