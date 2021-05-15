/631105/جدول-ترتيب-هدافي-الدوري-بعد-تعادل-سيراميكا-و-سموحة

حقق سيراميكا كليوباترا تعادلا هاما أمام سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في اللقاء الذي شهد الشوط الثاني فيه حذر من كلا الفريقين حتى أنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، فيما شهد المباراة تغييرا في جدول ترتيب هدافي الدوري.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 31 في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما رفع الفريق السكندري رصيد للنقطة 32 في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري، فيما أختلف ترتيب هدافي الدوري بعد لقاء اليوم. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ورفع أحمد ياسر ريان رصيده للهدف 11 في جدول ترتيب الهدافين بعد تسجيله هدف سيراميكا اليوم وجاءت القئمى كالتالي: أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا - 11 أشرف بن شرقي – الزمالك - 11 أحمد سمير - طلائع الجيش - 10 عمر كمال المصري البورسعيدي 10 محمد شريف – الأهلي - 9 يوسف إبراهيم أوباما - الزمالك - 9 حسام حسن – سموحة - 9 تشكيل سموحة وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز وجاء تشكيل سموحة كالتالى: في حراسة المرمى : الهانى سليمان في خط الدفاع : رجب نبيل ، محمود البدرى، شريف رضا ، أطهر الطاهر في خط الوسط : محمد كناريا ، محمد نادى ، محمود عبد الحليم في الهجوم : أحمد عبد القادر ، مصطفى فتحى ، عبد الكريم الوادى ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع : عبد الله محمود- رجب بكار - خالد صبحي - أحمد محسن خط الوسط: كوامي بونسو - ميدو جابر - صالح جمعة - توني - شريف دابو خط الهجوم: أحمد ياسر دكة بدلاء سيراميكا أمام سموحة في الدوري الممتاز ويجلس على دكة البدلاء: محمد جمال - أحمد غنيم - فابريس نجاه - رجب عمران - محمود نبيل - محمد مسعد - طارق سامي - وينفول كوبينا.

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