/631107/أزمة-ريهام-سعيد-ومجدي-الهواري-تشعل-السوشيال-ميديا-بسبب-محمد-سامي

دوت الخليج يرصد خلاف الإعلامية ريهام سعيد مع المخرج مجدي الهواري وأسبابه، فضلًا عن أزمات ريهام التي أصبحت تحتل حيز كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ريهام سعيد تتهم مجدي الهواري بالشماته في محمد سامي

اتهمت ريهام سعيد مجدي الهواري بشماتته في ما لحق بمحمد سامي، حيث كتب الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "عارفين المثل اللي بيقول.. لا يصح إلا الصحيح ولا ايه" لتعلق له سعيد عليه قائلة: "بس مش أنت اللي تكتب البوست ده لأنه في الأخر زميل.. والزملاء يقفوا جنب بعض مش يشمتوا في بعض".

مجدي الهواري ينفي حديث ريهام سعيد

فرد عليها الهواري بتعليق أسقط من خلاله تهمة استهداف محمد سامي بحديثه، مؤكدًا أنه ليس من نوعية الأشخاص الذين يثيرون الجدل لتصدر التريند قائلًا: "مين الأخر ومين الزميل ومين اللي بيشمت.. اعتقد كلامك لحد تاني وفي مكان تاني.. رغم أني مش محتاج أبرر.. ولكن أنا سمعت الخبر من التعليقات.. ومش مضطر أبدًا أقول المقصود الحقيقي بالبوست.. اعتقد أن حلفاني يكفي.. ومش مضطر أبرر لأني اعتقد أني حر في ما ادونه على حسابي الشخصي.. أنا مش هخش أبدًا في النوع دا من التريندات.. لأني مش من المدرسة دي خالص.. وكمان ولا محتاج شهرة مثلًا.. وتاريخي يشهد على احترامي للجميع ومن الجميع.. هتلاقي ناس تانية عايزة لقطة وماشين مع التريند مش هنا.. تحياتي".

مجدي الهواري يتهم ريهام سعيد بالسعي وراء التريند والأضواء

ولم يكتفي مجدي الهواري بالرد عليها بمجرد تعليق، فنشر عبر حسابه الرسمي منشور، لم يذكر فيه اسمها ولكن متابعيه توقعقوا بأنه يقصد ريهام سعيد بحديثه، خاصًة أنه نُشر عقب خلافهما مباشرة، فاتهمها خلاله بأن سبب اقتحامها لحسابه وتعليقها الأخير، هو رغبتها في تسليط الأضواء عليها وأخذ اللقطة.

فكتب الهواري: "في ناس ماشية ترازي في خلق الله وترمي بلاهها علي الناس وبلغة الشارع بتعور نفسها علي الناس.. والناس في حالها والله .. طب عايزين ايه مننا يا ناس.. وبصرف النظر عن السبب ورمي البلا ورغم انه مهروس ومعروف وقديم وان المطلوب منه اللقطة وبس.. اعتقد إن من الذكاء والدهاء الحداقة انهم يخدوا اللقطة بعيد.. أنا لو مكانهم افكر الاول".

وتابع: "وقبل اقتحام حسابات الناس اللي في حالها.. واشوف طريقة جديدة في افتعال التريند وجذب حزب الاضواء ليا ! بالطريقة المناسبة.. يعني ابقي creative كده شوية وخصوصاً مع الناس القديمة اللي زي حالتنا وفي الحالة ديه افكر كويس أو أعد حتي لحد عشرة قبل التسرع.. وارجع لصاحب الاكونت وأشوف صورتهم واذاكر تاريخهم كويس قبل الهبد معاهم و أقرب منهم أو من متابعينهم.. علشان أخر المعركة ايه هل خسرانه ولا مربوحة ومكشوفة.. ولا هعرف أركب التريند علي حسابهم وفي حسابهم ومع أصدقائهم ومتابعينهم اللي أكيد شبه"

واختتم حديثه، قائلًا: "وفي الحالة دي أقرر الذكاء بيقول ألف وارجع تاني لو مش قدهم.. بس معلش عفا الله.. هنقول ايه بقى أنهم مفهموش كويس أو فهموا غلط.. وبالتالي وفي الحالة ديه احنا اسفين ياصلاح.. لذا وجب كتابة البوست والتعقيب.. وبعدين ياجماعة في ربنا شايف كل النواية.. أما إن كانوا ناوين وفاهمين أنا قصدي ايه وقاصدين التريند يبقي ردي في محله".

أزمات ريهام سعيد عرض مستمر

الجدير بالذكر، أن ريهام سعيد كثيرًا ما تثير الجدل وتفتعل الأزمات حتى أطلق عليها الجمهور لقب "بتاعة مشاكل"، فوقعت في العديد من الأزمات مع نجوم الفن أبرزهم النجمة ريم البارودي و مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حيث وصل الأمر بينهما إلى المحاكم.