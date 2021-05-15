/631108/مرثا-محروس-الدولة-المصرية-تعمل-على-مجابهة-تجارة-المخدرات-بكل-قوة-فيديو

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الدولة المصرية تعمل على مجابهة المخدرات وكل تجارتها منذ فترة طويلة من خلال العديد من الأساليب، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا مضنية من خلال سيطرتها على هذه التجارة الخطيرة، واستطاعت الانتهاء من ٥٨ قضية لعام ٢٠١٩ بإجمالى ٢ مليار جنية متعلقين بنشاط تجارة المخدرات.

مرثا محروس تشير إلى جهود الداخلية فى التصدي لتجارة المخدرات

وأضافت عضو مجلس النواب، مرثا محروس:” أن ذلك يظهر جليًا من خلال التقرير التي أصدرتها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة المخدرات فى يوليو الماضى”.

إنشاء ٢٩ مركز فى أكثر من ١٩ محافظة

وأكدت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، أن هناك العديد من أساليب الوقاية والعلاج من خلال العديد من الجهات المعنية لإلقاء الضوء على المصحات العلاجية، لافته إلى أنه في خلال ٢٠٢٠ تم إنشاء ٢٩ مركز فى أكثر من ١٩ محافظة وعلاج ٢٣ ألف موظف من خلال الخط الساخن الذى أطلقته وزارة التضامن.

ونوهت النائبة إلى أن الجهود متواصلة ولكن لازال يظهر لنا من خلال حملات الكشف المفاجأة ، متابعه: " يوم ٥ مايو الماضى على سبيل المثال نظمت الإدارة العامة للمرور حملة للكشف على السائقين وعلى مدار ٢٤ يوم تم الكشف على ١١٨٦ سائق منهم ٢٠٠ سائق متعاطى للمخدرات"