/631109/موسيماني-يعلن-تشكيل-الأهلي-الرسمي-لمباراة-صن-داونز-بدوري-أبطال-إفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي لخوض مباراة صن داونز في المباراة التي من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

ولم تشهد تشكيلة الأهلي لمواجهة صن داونز مفاجأت بشكل عام عن المباريات الماضية ، وتواجد بدر بانون في تشكيل المارد الأحمر بجانب أيمن أشرف العائد من الإصابة وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي: تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز حراسة المرمى: محمد شناوي خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا التي شهدت تواجد جونيور أجاي في صفوف القلعة الحمراء. وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا. ويستعرض موقع دوت الخليج تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال الإفريقي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام الدولي . القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و صن داونز بدوري الأبطال تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي و صن داونز ويمكنك إستقبال تردد قناة أون تايم سبورت كالتالي: التردد 11861 الاستقطاب : رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.