/631110/خسارة-الترجي-بثنائية-وسقوط-سيمبا-برباعية-مفاجأت-في-دور-الـ-8

حقق كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي مفاجأة بتحقيق فوزا كبيرا على سيمبا التنزاني بأربعة أهداف دون رد في إطار منافسات ذهاب دوري الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام على ملعب الأول، بينما حقق شباب بلوزداد الفوز على الترجي التونسي بهدفين دون رد في نفس الدور.

وخسر الترجي مباراة الذهاب بهدفين دون رد , ليصبح ملزما بتحقيق الإنتصار على أرض ملعبه بفارق ثلاثة اهداف من أجل التأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا، بينما أصبحت مهمة سيمبا التنزاني في غاية الصعوبة بعدما أصبح ملزم النادي التنزاني بتحقيق نتيجة شبه إعجازية وهي الإنتصار بفارق 5 أهداف.

تشكيل الترجي امام شباب بلوزداد

حارس المرمى معز بن شريفية. خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران وإلياس شتي.

خط الوسط : فوسيني كوليبالي ،محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث. الهجوم: أنيس البدري وحمدو الهوني وطه الخنيسي.

تشكيل شباب بلو زداد أمام الترجي

وجاء تشكيل شباب بلوزداد كالتالي: حراسة المرامي: موساوي.

خط الدفاع: بلخيتر- قداد- بوشار- نساخ.

الوسط: تاريكات- مرزيق- سالمي- دراوي.

الهجوم:-سعيود - كوكبو.

الأهلي يواجه صن داونز في دوري الأبطال

على جانب أخر يستعد الأهلي لمواجهة صن داونز ف دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في أخر لقاء من ذهاب دور المجموعات في المباراة التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ، وممن المقرر أن يدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.