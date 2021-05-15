السفير المصرى فى لاهاى يلتقى وزيرة الدولة الهولندية للهجرة

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية فى لاهاى، Ankei Broekers-knol وزيرة الدولة للهجرة بوزارة العدل والأمن الهولندية، حيث تناولت المقابلة آفاق التعاون المصرى الهولندى فى مجال الهجرة وسُبل تعزيز العلاقات بين البلدين.





وقد استعرض السفير عبد القادر خلال المقابلة الجهود الوطنية المبذولة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية. كما تناول اللقاء الاجراءات المعنية باستضافة اللاجئين بين البلدين.

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