وزير الأوقاف: الدعوة الإلكترونية المستنيرة هدف استراتيجى لمواجه التطرف

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هى هدف استراتيجى للأوقاف في المرحلة الراهنة؛ لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.





وأشار إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت فى فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، وقنوات اليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين" وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوى والتثقيف الإلكترونى، بلغت 16 صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد فى الفكر الدينى ، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها. من أهم هذه الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية : https://www.facebook.com/AwkafOnline الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف : https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa صفحة الإعجاز الربانى فى الكون : https://www.facebook.com/e3jazk الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية : https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg هذا بالإضافة إلى قناة منبر التجديد : https://www.youtube.com/channel/UCjfQ0SrBRVCYWFoutVRqHqQ وقناة وزير الأوقاف على اليوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UC22J9pX1Z3kuxsErZ_WvBaA وأكد وزير الأوقاف أن شباب الوزارة المتميزين وبخاصة خريجى مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، لديهم القدرة الفنية والتقنية والعلمية والقدرة الفائقة على تطوير الذات لأنفسهم، ومواقع وصفحات وقنوات الوزارة مع الاستفادة بكل جهد مخلص يقدم دعمًا فنيًّا أو معنويًّا لهذه الانطلاقة الكبرى فى مجال الدعوة الإلكترونية، قصد إيجاد بديل دعوى آمن وسطى مستنير لشبابنا وأبنائنا والمجتمع والعالم.



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