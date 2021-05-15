الإفراج عن 56 سجينا بعفو رئاسى فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - جرى الإفراج اليوم السبت، عن 56 متهما من نزلاء سجن الزقازيق العمومى والذين شملهم قرار العفو الرئاسى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا، حيث استقبلهم ذويهم بالزغاريد وباقات الورود والتصفيق معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أدخل الفرحة والبهجة فى قلوبهم.





ووجه ذوو المفرج عنهم الدعاء إلى الله فى أن يطيل عمر الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وبناء مصر الجديدة ولمواجهة المؤامرات التى تحاك ضد الوطن الغالى. وفىى سياق متصل، انتشرت قوات الشرطة والأكمنة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى سجن الزقازيق العمومى لمواجهة أى محاولات لأثارة الشغب وتأمين خروج المفرج عنهم بالعفو الرئاسى.

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