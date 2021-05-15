سفير مصر فى بلجراد يبحث سبل الاستثمار ومضاعفة التبادل التجارى مع صربيا

جدة - نرمين السيد - التقى السفير عمرو الجويلى، سفير مصر فى بلجراد، كل من وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية تاتيانا ماتيتش، ووزيرة الاقتصاد أنجيلكا أتانسكوفيتش، فى لقائين مستقلين لبحث تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية بين البلدين.





وجاء المشاورات لبحث وزيادة معدلات التبادل التجارى وتعزيز التعاون فى مجالات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وصرح "الجويلى" بأن اللقاء مع وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات تناول جهود تعزيز دور مجلس الأعمال المصري- الصربى المشترك فى تنمية العلاقات بين البلدين، والترتيب لعقد اجتماع مرئى بين الجانبين بهدف الاتفاق على برنامج عمل للمجلس يتم اعتماده خلال الاجتماع الأول، والمقرر عقده على هامش الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين المقرر عقدها فى القاهرة.

كما بحثا أيضاً مقترحات تسهيل منظومة التجارة الثنائية، والتوجه لإنشاء مجموعة عمل تنبثق عن اللجنة المشتركة تختص بالموضوعات التجارية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تعزيز السياحة الوافدة من صربيا إلى مصر، والتى شهدت تزايداً خلال السنوات الماضية، بل وتوافد مطرد حتى فى مرحلة جائحة كورونا المستجدة، وذلك من خلال التنسيق المتبادل حول الإجراءات الاحترازية المطبقة.

أشار كذلك سفير مصر فى بلجراد إلى أن الاجتماع مع وزيرة الاقتصاد عكس حرص الجانبين على زيادة حجم الاستثمارات بينهما، وعرض الجانبان التطورات فى قطاع الاستثمار فى الجانبين من خلال تبادل البيانات بشأن الاستثمارات المصرية فى صربيا والصربية فى مصر.

كما تناول اللقاء جهود البلدين فى إعادة هيكلة الشركات والفرص المتاحة للقطاع الخاصة، ونوه "الجويلى" إلى أن اللقاء تناول الأولوية التى تحظى بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مذكرة التفاهم التى يجرى التفاوض بشأنها حاليا بين الجهات المعنية فى البلدين.