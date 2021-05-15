/631102/سكينة-سلامة-فلسطين-هى-القضية-المركزية-لمصر-وأكبر-داعم-لها

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن لمصر دور بارز فى مناصرة الشعب الفلسطينى، حيث تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، فقد واصلت دفاعها ومساندتها، خاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكم فى عام 2014.

سكينة سلامة: فلسطين هى القضية المركزية

وأشارت عضو مجلس النواب، سكينة سلامة، إلي أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن القيادة السياسية قد بذلت العديد من الجهود لوقف إطلاق النار، لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.

سكينة سلامة تشير إلى الجهود الإنسانية التى بذلتها مصر

وأكدت عضو مجلس النواب، سكينة سلامة، أنه فضلًا عن الجهود الإنسانية التى قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى ظلت مصر تؤكد فى كافة المحافل الدولية أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت عضو مجلس النواب، سكينة سلامة، أنه ومنذ اليوم الأول لإندلاع الأحداث سارعت مصر، وبذلت جهود مكثفة وعملت على الوقف الفورى للتصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس النواب، سكينة سلامة، أن موقف بلد مصر قائم على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية”.