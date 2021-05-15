/631112/يسرا-أباظة-فلسطين-قضية-العرب-المحورية-ومصر-الداعم-الأول-لها

قالت النائبة يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف المصرى الرسمى والشعبى منذ بداية القضية الفلسطينية، جاء داعمًا وحاسمًا، وداعيًا إلى ضرورة ضمان حقوق الفلسطينين.

يسرا أباظة: موقف مصر واضح تجاه القضية الفلسطينية

وأكدت النائبة يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصرى قوى وواضح منذ البداية، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية العرب المحورية.

واستشهدت عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الوزارى الطارىء لجامعة الدول العربية، والذى أكد فيه أن الإخوة الفلسطينين يخوضون معركة وجود دفاعًا عن مقدساتهم وبيوتهم فى وجه الهجمات الإسرائيلية.

يسرا أباظة: ما يحدث فى الشيخ جراح عنوان للصمود

كما أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن ما يحدث فى حى الشيخ جراح بات عنوانًا للصمود والكرامة، وأن ما يفعله الفلسطينون مدعاه للفخر والاعتزاز.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، يسرا أباظة، إلى إنه فى ظل هذه الأحداث قامت مصر بتدخل سريع من خلال التواصل مع كل الاطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار وحماية أهالينا فى قطاع غزه من القصف الإسرائيلى، ومنع تدهور الأوضاع فى القدس.

كما حملت مصر السلطات الأسرائيلية مسؤليتها عن كل ما يحدث فى الأراضى المحتلة وطالبت مصر اسرائيل بوقف الممارسات التى تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وتهجير اهالى الشيخ جراح.

واستكملت عضو مجلس الشيوخ يسرا أباظة، حديثها قائلة:” إن دعوة مصر لكل الدول العربية من أجل التكاتف لمواجهة أى مخططات لتغيير الوضع القائم فى القدس شيء، يؤكد على حجم الدور المصري فى حل الأزمة.