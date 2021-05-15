/631113/ايه-فوزي-فتي-تشيد-بالجهود-المصرية-لحل-أزمة-القضية-الفلسطينية

أشادت النائبة ايه فوزي فتي عضو مجلس النواب بالدور الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحاول القضية الفلسطينية ومايحدث خلال الأيام الماضية لحماية الأمن القومى العربى بصفة عامة والعمل على توحيد القوى الفلسطينية للحصول على حقوقهم المشروعة فى إقامة الدولة الفلسطينية واتخاذ خطوات نحو التهدئة بعد اشتعال الأوضاع في قطاع غزة، إثر التصعيد من جانب الكيان الصهيوني مشيرة إلي أن فتح معبر رفح لاستقبال مصابي العدوان علي قطاع غزة اكبر دليل علي ماتقدمه مصر تجاه أشقائنا .

الدفاع عن القضية الفلسطينية

وقالت النائبة ايه فوزي فتي عضو مجلس النواب لتحيا مصر إن الموقف المصري الرسمي من الأحداث في غزة يؤكد أن مصر هى دائمآ التى تحمل على عاتقها الدفاع عن القضية الفلسطينية على كافة المستويات العسكرية والسياسية والإنسانية مؤكدة علي أن استمرار إسرائيل بتوجيه قواتها الجوية وقاذفاتها لضرب واستهداف أماكن وأحياء سكنية مأهولة بالسكان، سيؤدى إلى تزايد الغضب العالمى تجاه إسرائيل.

وجدير بالذكر الرئيس السيسي هو الرئيس العربي الوحيد الذي أصدر أمر بفتح المستشفيات للمصابين الفلسطينين و الرئيس العربي الوحيد الذي حذر إسرائيل من التدخل البري في غزة.