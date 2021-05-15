/631114/حسن-عمر-الدولة-المصرية-شعبا-وحكومة-داعم-للقضية-الفلسطينية
قال النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب:” إن مايدور بين اسرائيل و الفلسطينين ليس عنفاً متبادلاً و إنما عدوان تمارسه دولة احتلال مدججة بأحدث الأسلحة ضد شعب أعزل.
حسن عمر يعلن تضامنه مع الاحتجاجات السلمية
واعلن النائب حسن عمر، فى تصريح ل "دوت الخليج"، عن تضامنه مع كل الاحتجاجات السلمية، التي قام ويقوم بها الشعب الفلسطيني، داخل القدس والضفة الغربية والمناطق المحتلة في ٤٨، في مواجهة الممارسات العدوانية لنظام إسرائيل العنصري الذي يسعى لبناء المزيد من المستوطنات وضم الأراضي بالمخالفة للقانون الدولي ولكل قرارات المحافل الدولية.
حسن عمر يثمن الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية
وثمن عضو مجلس النواب، حسن عمر، الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية شعبا وحكومة، موضحا أنه منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية في الثامن من مايو الحالي على الفلسطينين واندلاع الاشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، قامت مصر بالعديد من التحركات الثنائية مع الجانب الاسرائيلي والفلسطيني، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف تهدئة الأزمة المتصاعدة.
كما أكد عضو مجلس النواب، حسن عمر، أن مصر تعتبر مصر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المحورية التي طالما تبنت مواقف واضحه منها ونستعرض في التقرير التالي موقف مصر من القضية الفلسطينية.
واكد عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، ان مصر دعت إلى وقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.
وطالب النائب حسن عمر، ضرورة محاسبة قادة العدوان على الشعب الفلسطيني، ووقف العنف الاسرائيلي فوراً مشدداً على أن مايدور بين اسرائيل و الفلسطينين ليس عنفاً متبادلاً و إنما عدوان تمارسه سلطات إحتلال و ردود أفعال فلسطينية تسعى لوقف هذا العدوان أو ردعه.
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