/631115/ليستر-سيتي-يحقق-لقب-غائب-منذ-140-عاما-على-حساب-تشيلسي

حقق ليستر سيتي فوزا غاليا على حساب تشيلسي بهدف نظيف في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، ليحقق الفريق صاحب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي اللقب على حساب طرف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشيستر سيتي والمقرر أن تقام في المباريات المقبلة.

وسجل يوري هدف اللقاء الوحيد لصالح ليستر سيتي بعد تسديدة صاروخية من تيليميناس من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى لحارس تشيسلي، لتنتهي المباراة بفوز ليستر وتتويجه بكأس الإتحاد الإفريقي ، بعد أن الغى الفار هدف التعادل الذذي سجله الفريق الإنجليزي في الدقيقة 88 بداعي التسلل.

تشكيل ليستر سيتي أمام تشيلسي

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

خط الدفاع: إيفانز، فوفانا، سوينكو.

خط الوسط: لوك توماس، ويلفريد نديدي، تيليمانس، تيموثي كاستانيي، آيوزي بيريز.

خط الهجوم: جيمي فاردي، كيليتشي إيهيناتشو.

مقاعد بدلاء ليستر سيتي

ويس مورجان، ماديسون، ألبرايتون، وارد، أمارتي، تشودهاري، بيريرا، ميندي، برايت.

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تياجو سليفا، روديجر، أزبيليكويتا.

خط الوسط: ، جورجينيو، كانتي، ماركوس ألونسوريس، جيمس.

خط الهجوم: حكيم زياش، ماسون مونت، تيمو فيرنر.

مقاعد بدلاء تشيلسي أمام ليستر سيتي

بوليسيتش أودوي، بن تشيلويل، جيلمور، زوما، ميندي، جيرو، كاي هافرتز، بالميري.

يذكر ان أخر مباراة لتشيلسي قد حقق فيها الفوز على حساب ماشيستر سيتي بعد أن انتهت المواجهة بين مانشستر سيتي وتشيلسي بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف وحيد ، في لقاء الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب الاتحاد معقل فريق مان سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي في مباراة تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياش – أيمريك لابورت – ناثان أكي – بنجامين ميندي

الوسط: رودري – فيران توريس – رحيم سترلينج

الهجوم: سيرخيو أجويرو – جابرييل جيسوس

تشكيل تشيلسي في مباراة مانشيستر سيتي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ريس جيمس - سيزار أزبيليكويتا – أندرياس كريستينسن – أنطونيو روديجر – ماركوس ألونسو

الوسط: نجولو كانتي – بيلي جيلمور

الهجوم: حكيم زياش – تيمو فيرنر – كريستيان بوليسيتش