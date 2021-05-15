/631116/محمد-سامي-يرد-على-الانتقادات-الموجهة-له-بسبب-نهاية-نسل-الأغراب

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب نهاية غير متوقعة، فاجئت جميع المشاهدين بسبب قتل جميع أبطال المسلسل باستثناء جليل التي جسدتها الفنانة مي عمر، ما جعله يتعرض للعديد من الانتقادات والهجوم.

دوت الخليج يرصد تعليق المخرج محمد سامي حول نهاية نسل الأغراب التي تسببت في قتل جميع الأبطال.

علق المخرج محمد سامي، على تلك الانتقادات التي شاهدها بسبب نهاية مسلسله الرمضاني "نسل الاغراب" قائلًا: "فكرة المسلسل ليست دموية، لأن في اول المسلسل كان في عهد ما بين احمد السقا وامير كرارة، وهو عهد عساف الغريب عند خروجه من السجن، عندما قال في مشهده الاول، انا مش خارج اعمر خارج اخرب، ودائما طول احداث المسلسل كان يقال أن عساف وغفران ان لم يتصدا لهم أهل القرية سوف يموتون جميعا، مثل ما حدث اثناء المعركة الكبيرة".

نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب بمقتل حمزة "أحمد مالك" على يد غفران الغريب "أمير كرارة" ليأخذ بثأر ابنه أحمد داش، ثم قتل ظابط المباحث علي الغريب "دياب"، أما عن جرائم عساف الغريب "أحمد السقا" فقام بقتل كلًا من بكري زلط ووالده والعمدة، ليأتي دور الشرطة في القبض على عساف وغفران والحكم عليهم بالإعدام وبذلك تكون انتهت حلقات مسلسل نسل الأغراب.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ودياب، ومي عمر، ومحمد جمعة، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران وأحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية، حيث تدور أحداث حول الفنان أحمد السقا في دور شخص يُدعى "عساف الغريب"، ويظهر أمير كرارة، في دور شقيقه من أم مختلفه "غفران الغريب"، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب "جليلة" التي تجسدها الفنانة مي عمر عندما يشك غفران بخيانتها له مع شقيقه عساف، ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.