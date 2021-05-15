/631117/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-و-صن-داونز-في-دوري-الأبطال

تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي وصن داونز... يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز في إطار منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في إطار مواجهات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز على النادي الجنوب إفريقي.

وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة بين الفريقين على ملعب السلام عبر القناة الرابعة للشبكة ، ويعلق على لقاء الأهلي و صن داونز في دوري الأبطال الإفريقي المعلق المصري على محمد على، و تنقل قناة أون تايم سبورت أحداث بين الفريقين عبر التردد المفتوح على التردد الأرضي. تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز في دوري الأبطال حراسة المرمى: محمد شناوي خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : علي لطفي، جونيور أجاي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الأهلي و صن داونز في دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.