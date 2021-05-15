/631118/محمد-عبدالعزيز-القضية-الفلسطينية-تأبى-أن-تموت-والاحتلال-مجرم-فى-كل-وقت

تحدث النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معلقًا عن القضية الفلسطينية، والتداعيات الأخيرة الحاصلة.

محمد عبدالعزيز: القضية الفلسطينية تأبى أن تموت

وقال عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز:” فى ١٥ مايو ١٩٤٨ يوم بداية نكبة فلسطين منذ ٧٣ عاما، أرادوا جعل الباطل محل الحق، ٧٣ عاما من الاحتلال الغاصب الذي اختطف الأرض العرببة في فلسطين بالتآمر والقتل والتهجير القسري والإبادة الجماعية والكذب والتدليس”.

وتابع:” تلك القضية الوطنية العادلة التي تأبى دائما أن تموت، ومهما حاول المغرضون من تشويه القضية فإن أجيال من بعد أجيال تدرك جيدا من هو العدو ومن الصديق، وحتما سيبقى الاحتلال الغاصب هو العدو وأهلنا في فلسطين هم الأهل والصديق ونفس الالم ونفس الأمل.

محمد عبدالعزيز: احتلال مجرم فى كل وقت وحين

واستكمل:” ٧٣ عاما، ولجأ أصحاب الحق لكل الوسائل، من المقاومة إلى التفاوض، من إعلان ياسر عرفات رحمه الله الكفاح المسلح إلى اتفاق أوسلو ١٩٩٣م، وبقى الاحتلال مجرم في كل وقت وحين.

وأضاف:” اليوم نرى أجيالا لم تنسى أبدا أن أرض فلسطين حق، وأن الاحتلال قطعا إلى زوال، وأن الدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس قادمة لا محال، فتحية من قلب كل مصري مخلص لأهلنا في فلسطين دمكم دمنا وألمكم ألمنا وحلمكم حلمنا.

واستطرد:” هنا نرى موقف مصر الشقيقة الكبرى لكل العرب، موقفا مشرفا بقدر القوة والتأثير، فإن مصر الجديدة تدير سياسة خارجية قائمة على الشرف والنزاهة ومساندة الحق العربي والقضايا العربية، وهذا هو قدر مصر وأمنها القومي الذي يدركه شعبها وقيادتها.