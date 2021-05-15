/631119/عايدة-نصيف-ارتباط-مصر-بالقضية-الفلسطينية-دائم-وثابت

قالت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، بمجلس الشيوخ، إن هناك دائمًا التزام تاريخي وقومي، تشعر به مصر تجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، تتميز به فى المنطقة العربية، مشيرة إلى أن مصر دائما ما تساند الشعب الفلسطينى.

عايدة نصيف: ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية ثابت

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، عايدة نصيف:” إن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين.

عايدة نصيف: الرئيس السيسي يولى اهتمام بالقضية الفلسطينية

وأكدت النائبة عايدة نصيف، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن الرئيس السيسي يعطى اهتمام للقضية الفلسطينية كقضية مركزية بالنسبة لمصر”.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر قد بذلت العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.

واستكملت:” مصر دائما رائدة فى هذه القضية وتواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطنية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنها أن دعم استقرار المنطقة، بما يساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، مع الحفاظ على الثوابت العربية بالقضية الفلسطنية بالاضافة الى الدعم الدائم للشعب الفلسطينى فى كل خطواتهم.