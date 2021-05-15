باكستان تشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستانى شاه قريشى، حيث أعرب وزير الخارجية الباكستانى عن تقديره ودعمه للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ومشيداً بتحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف.





كما تناول الاتصال الهاتفى سُبل التنسيق بين مصر وباكستان فى المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام، وفى منظمة التعاون الإسلامى بشكل خاص، لدعم المساعى الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الحالية وكذلك سُبل دعم جهود التوصُل لحل دائم وشامل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى قائم على أسس مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتباحث الوزيران حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الباكستانية فى كافة المجالات، بما يحقق مصالح مصر وباكستان.

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