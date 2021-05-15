"الأهلي يظهر ويبان وعليه الأمان".. هدف أول بأقدام طاهر محمد طاهر في صن داونز

خطف طاهر محمد طاهر الهدف الأول فى مرمى صن داونز فى المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب الأهلى والسلام فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا. الأهلي بدأ بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات ، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

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