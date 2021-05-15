/631120/والدة-أحمد-السقا-تدافع-عن-نجلها-وتصف-مها-أحمد-بـ-الفاشلة

خرجت السيدة نادية والدة الفنان أحمد السقا، لتهاجم الفنانة مها أحمد بعدما تعدت على نجلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اشتعلت بينهما الأحداث التي تعالت وأصبحت حرب بينهما.

دوت الخليج يرصد تعليق والدة الفنان أحمد السقا وردها على الفنانة مها أحمد واصفة إياها بـ “الكومبارس”، لتدافع عن نجلها من التهم التي وجهتها له.

تعليق ناري من والدة أحمد السقا على منشور مها أحمد

كتبت نادية السقا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: "ع الأصل دور كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة.. مهما حاولتي يا كومبارس ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين وان طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب".

مها أحمد تهاجم أحمد السقا وأمير كرارة

كتبت مها أحمد عبر حسابها الرسمي، قائلة: "عوضي على الله دى الجمله اللى دايما بقولها لما اتصدم فاشخاص، الحكايه ياساده نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسه ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميله لهم أقربها أنا".

وتابعت “أحمد” في منشوها: "النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتداءة المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف أني أضافة له اتهرب مني ومواقفش جنبي وباعني رغم أن الكل عارف أنى زي أخته (ندل)..أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي ياأستاذه نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهي الحوجه مرة رد وقالي الدور بينادي صاحبه طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود ايام حياتي عياط واكتئاب وقلت عوضي عليك يارب".

وأضافت: "تمر الأيام والإتنين يعلوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد( على عينهم طبعًا) ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للأستاذة)..يمهل ولا يهمل ابدؤا من جديد ياأوفر تمثيل ياللي مبتقروش ياكمبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على أساتذتكوا، ( عوضنا على الله)، يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".