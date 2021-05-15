/631121/سقوط-سيارتهم-بالترعة-مصرع-5-من-اسرة-واحدة-غرقا-بدمياط

في حادث مأساوي لقى 5 من أسرة واحدة مصرعهم، غرقا بعد سقوط سيارتهم في ترعة البلامون على طريق كفر سعد - السوالم.

سقوط السيارة في الترعة

وكشفت التحريات الأولية عن أن الأسرة كانت في طريقها من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى دمياط، وسقطت السيارة في الترعة بالقرب من مدخل كفر سعد البلد.

نقل الجثامين لمستشفى طوارئ كفر سعد

وتم نقل الجثامين لمستشفى طوارئ كفر سعد، وانتقلت قوات مباحث كفر سعد برئاسة المقدم محمد أبو العز، رئيس مباحث كفر سعد، من أجل التحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.

و تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم .