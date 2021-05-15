«طاهر محمد طاهر» يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى صن داونز «فيديو»

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سجل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى صن داونز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات ذهاب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا قبل أن يخرج المارد الأحمر للقاء العودة يوم الثاني والعشرون من الشهر الجاري.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية ، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين عبر التردد الأرضي المفتوح، بالإضافة لقناة بي ان سبورت. هدف طاهر محمد طاهر الرائع الاول لنادي الأهلي #الأهلي_صن_داونز pic.twitter.com/jwYt3sz4Bg — Bika isc 🇵🇸🇪🇬🇩🇪 (@AhmedAlain22) May 15, 2021 تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال حراسة المرمى: محمد شناوي خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف. بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد. تشكيل صن داونز لمواجهة الاهلي في دوري الأبطال حراسة المرمى: دينيس أنياجنو. خط الدفاع: ريكاردو نسامينتو - موسى ليبوسا - سيرينو - ريفالدو ريبرتو. خط الوسط: شالولي - جفت موتوبا - موخليصي - جيمس مورينا - كاجو سانا مابوي. خط الهجوم: مافوسا موديبا. قائمة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

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