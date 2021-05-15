أصدرت النيابة العامة، قرار يفيد حبس 4 سيدات في واقعة كفن عين شمس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهن والدة 3 من المتهمين وشقيقة المتهمين وزوجتي اثنين من المتهمين بعد أن نجحت المباحث في القبض على جميع المتهمين الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، والتي نسبت إليهم تهم خطف المجني عليهم الثلاثة بالتحايل والإكراه، واحتجازهم، واستعراضهم القوة واستخدامهم العنف والتهديد ضدهم.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات واقعة كفن عين شمس، وتفاصيل الحادث الذي أثار حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية.

واقعة كفن عين شمس

كانت قد أمرت النيابة العامة، أمس الجمعة، حبس 9 متهمين لاتهامهم بالبلطجة في واقعة تقديم الكفن في عين شمس، وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها، والتى أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم.

حاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح، وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وأجبروهم بتلك الطريقة على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، ليحاول عدد من الوسطاء التدخل لإنهاء النزاع وبالفعل توصلوا إلى عقد جلسة صلح يوم 9 من الشهر الجاري، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.