صور .. صحة سوهاج : تعافى وخروج 222 مصابًا بمستشفيات العزل

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن تعافى 222 مصاب بمستشفيات العزل والعزل المنزلى، منذ أول أمس الخميس أول أيام عيدالفطر المبارك، وحتى اليوم السبت أى على مدار 3 أيام وكان عدد المتعافين أول أيام العيد 47 متعافى، وتانى أيام العيد 96 متعافيًا، واليوم 79 متعافيًا بإجمالى 222 متعافيا خلال ٣ أيام.





وفى سياق آخر، أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعدد من شهداء الأطقم الطبية بعدد من المحافظات وأرسل أسمى آيات الشكر والعرفان لأهالى الشهداء ولأرواحهم الطاهرة، كما أرسل لأسر الشهداء الهدايا العينية والمادية بمناسبة عيد الفطر المبارك وتم تقديم تلك الهدايا بواسطة وكلاء الوزارة ومرافقيهم من قيادات المديريات بتلك المحافظات. وأعرب أسر شهداء الأطقم الطبية عن شكرهم للرئيس السيسى للوقوف بجانبهم وتقدير دور وجهود ذويهم من الأطقم الطبية خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.

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