فيديو.. وزير الأوقاف يوضح معنى «لم الجازمة» فى اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - وقال جمعة إن "لم" عند النحاة، حرف نفى، وجزم، وقلب، فهى تنفى ما بعدها، وتجزم الفعل المضارع، وتقلب معناه من المستقبل إلى الماضى.
وأشار الوزير إلى الآية القرآنية المباركة ـ فى توضيح لكلامه ـ والتى تقول: " وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ.."، مؤكدًا أن الله ما اتخذ ولدًا سابقًا، وما كان له شريك فى الملك، ولم يكن له شريك ـ سبحانه ـ.
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