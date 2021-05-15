تأجيل كليب حبيبتي لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس تعاطفًا مع شعب فلسطين

/631127/تأجيل-كليب-حبيبتي-لـ-حسن-شاكوش-وياسمين-رئيس-تعاطفا-مع-شعب-فلسطين

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تأجيل طرح أحدث كليباته الصيفية الذي يحمل اسم حبيبتي تضامنًا مع ما يمر به الشعب الفسلطيني الشقيق.

دوت الخليج يرصد أسباب تأجيل طرح كليب حبيبتي، الذي رُوج له خلال الأيام الماضية، فضلًا عن آخر أعمال حسن شاكوش وياسمين رئيس.

حسن شاكوش يعلن تأجيل كليب حبيبتي

كتب شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام": "تم تأجيل كليب حبيبتي تضامنًا مع فلسطين"، وهو الأمر الذي يدل على مراعاته لشعور أهل غزة.

كان من المقرر طرح كليب حبيبتي مساء اليوم في تمام الساعة 7 مساءً، حيث روج له شاكوش خلال الأيام الماضية بصورة جديدة تجمعه بياسمين رئيس.

مشاهير العرب يتضامنون مع القضية الفلسطينية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مساندة عدد كبير من مشاهير العرب لأهل مدينة القدس وفعلوا هاشتاج "انقذوا حي الشيخ جراح"، ومن أبرزهم الفنانة التونسية هند صبري، نجم الكوميديا محمد هنيدي، المطرب اللبناني راغب علامة، والنجمة السورية كندة علوش، فضلًا عن الفنانة الكويتية شمس ومطرب المهرجانات محمد رمضان.

آخر أعمال حسن شاكوش و ياسمين رئيس الفنية

يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش غناءه لتتر البداية والنهاية لمسلسل "أحسن أب" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني المنقضي 2021، من بطولة علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.

فيما شاركت ياسمين رئيس في مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، يوسف شعبان، صبري فواز و سانتي خليفة، وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج خالد الصباح.