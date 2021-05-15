«مصر وما أدراك ما مصر».. إسماعيل هنية هاتفًا خلال فعالية تضامن مع فلسطين

/631128/مصر-وما-أدراك-ما-مصر-إسماعيل-هنية-هاتفا-خلال-فعالية-تضامن-مع-فلسطين

تحدث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، عن التطورات الأخيرة الحاصلة بشأن القضية الفلسطينية، والمتعلقة بتهجير عدد من المواطنين من قرية الشيخ الجراح.

إسماعيل هنية: مصر وما أدراك ما مصر

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية:" لقد حذرنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اللعب بالنار، فالمسجد الأقصى خط أحمر".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:" الدول العربية الشقيقة داعمة للقضية الفلسيطينة، بدءً من الأردن وبيروت مرورًا بمصر، حيث قال:" مصر وما أدراك ما مصر، مصر قظز وصلاح الدين، فى إشارة منه إلى قوة الدولة المصرية وسعيها لضمان الحقوق الفلسطينية.

هنية: لن نستريح حتى نحرر القدس

كما أشار هنية، إلى أنه لا مطالب مقدمة من المقاومة تتعلق بغزة بل عنوان صراعها مع العدو هو القدس".

وتابع:" على لن يهدأ لنا بال ولن نستريح حتى نحرر قدسنا أقصانا كما ححرها صلاح الدين، وهذا الجيل يمكنه تحقيق ذلك".

وأشار إلى أنه "لا مطالب للمقاومة تتعلق بغزة بل عنوان صراعها مع العدو هو القدس والأقصى والشيخ جراح وحق العودة كما أكد أن المقاومة في غزة تمكنت من إزالة الفواصل الجغرافية داخل فلسطين التاريخية وفلسطين اليوم، منتفضة من رأس الناقورة حتى أم الرشراش،