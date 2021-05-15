/631129/يوسف-عامر-القضية-الفلسطينية-على-أولويات-السياسة-المصرية

قال النائب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن لمصر قيادة سياسية حكيمة وشعبًا معني دائمًا بنصرة القضية الفلسطينية والقدسِ الشريف، فمنذ هبّة البراق في عام 1348هـ/ 1929م، وأخذت هذه الجهود تتنامى في نصرة ودعمِ ثورةِ عرب فلسطين عام 1355هـ/ 1936م، ثم بذلت مصر تضحياتها بالنفس والنفيس في عام 1948م، ومنذ ذلك التاريخ وتقوم مصر بجهود غير عادية للدفاع عن القدس وحقوق الشعب الفلسطينى.

يوسف عامر معلقًا عن القضية الفلسطينية

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينيه والأوقاف، بمجلس الشيوخ، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية ذات أهمية عظيمة فى أولوياتها السياسية، لذا تتحرك قيادة مصر السياسية دائمًا بوسائل مختلفة وآليات عادلة وناجزة للدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي قضية مركزية وأساسية لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، يوسف عامر، إلى أن الدولة بذلت جهودًا معروفةً لوقف إطلاق النار حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني ومنعًا للعنف، ومؤخرًا تواصل وزير الخارجية المصري بنظيره الإسرائيلي للتأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.

يوسف عامر: مصر حريصة على استقرار المنطقة

واستكمل:” مصر حريصة على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، والتطورات الأخيرة وتقوم مصر الآن بتواصل مع الأمم المتحدة ودول أوروبية وعربية لإنهاء الأزمة وإنقاذ الشعب الفلسطينى واللجوء إلى المفاوضات المشتركة بما يحقق حقوق الدولة الفلسطينية.

وأشار النائب يوسف عامر أن الجهود التي تقوم بها مصر إنما تؤكد على ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن." وعلى العالم أجمع أن يقوم بدوره فيما يحدث في فلسطين من انتهاكات وجرائم تدين البشر جميعًا.

واستشهد بحديث شيخ الأزهر قائلا:” وحقًا قال شيخ الأزهر أ.د/ أحمد الطيب: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة، من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته... أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام"