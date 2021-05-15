الأهلي بمستوى متواطع وخطأ الحارس يخطف هدفين من صن داونز

ظهر فريق الأهلي بمستوى متواضع أمام صن داونز الجنوب أفريقي، لكنه خطف هدفين فاز بهما في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب السلام فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف الأهلي طاهر محمد طاهر من كرة طولية هدية من ديانج، تقدم بها طاهر ومر من لاعب صن داونز إلى أمام المرمى وخارج منطقة الجزاء، وسددها صاروخية على شمال الحارس لتسكن الشباك.

بينما خطف البديل صلاح محسن الهدف الثاني من طولية أجاي وخطأ حارس صن داونز الذي خرج من مرماه بشكل غريب، ليستغلها محسن ويضع الكرة منفردا في المرمى بكل إرياحية.

الأهلي بدأ بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، بدر بانون، محمد هانى، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حسين الشحات ، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.