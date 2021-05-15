/631126/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تودع-الأمريكية-جلوريا-بعد-تحقيق-حلمها-بزيارة-مصر

ودعت اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، بعدما حققت التنسيقية لها حلم زيارة مصر للاستقواء بها على المرض اللعين.

التنسيقية تودع السيدة الأمريكية

كان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انتظار الأسرة لتوديعها بمطار القاهرة بالورود وبعض الهدايا الرمزية.

ومن جانبه وجه داستن نجل الأمريكية المصابة بالسرطان الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهد أعضائها لتحقيق حلم والدته بداية من التواجد معهم وتسهيل إجراءات السفر من مطار نيويورك، مرورا باستقبالهم في مطار القاهرة ومرافقتهم خلال رحلتهم ما بين معالم القاهرة وشرم الشيخ.

هذا وكانت تنسيقية شباب الأحزاب، قد أعدت برنامجاً سياحياً كاملاً للسيدة الأمريكية وأسرتها، يبدأ من القاهرة وينتهي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، على أن يرافقها خلال هذه الرحلة عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما أبدت السيدة جلوريا سعادتها لتحقيق حلمها بوجودها في أرض مصر مهد الحضارة،كما اعربت عن انبهارها بالأهرامات التي حلمت بزيارتها، وذلك خلال الزيارة التى استمرت لاسبوع.