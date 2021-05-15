/631131/الأهلي-يضع-قدما-في-نصف-نهائي-دوري-الأبطال-بعد-ضرب-صن-داونز-بثنائية

حقق الأهلي فوزا هاما على حساب صن داونز بهدفين دون رد في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري ابطال إفريقيا ، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، ليضع المارد الأحمر نصف قدم في الدور نضف النهائي قبل مباراة العودة في جنوب إفريقيا.

و سجل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى صن داونز بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر لتصل إلى جناح القلعة الحمراء، ومن ثم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اخترقت شباك حارس مرمى بطل جنوب إفريقيا قبل أن يعزز صلاح محسن التقدم في الدقيقة 90.

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ويلتقي الأهلي مع صن داونز في إطار منافسات إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في الثاني والعشرون من الشهر الجاري ، بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود للدور القادم أو الهزيمة بفارق هدفين.

وانتهي الشوط الأول بين المارد الأحمر وصن داونز بتققدم المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري ابطال في لقاء شهد تفوق واضح للمارد الأحمر من بداية المباراة.

الأهلي يفوز على صن داونز بهدف نظيف

ودخل الأهلي الشوط الثاني بأداء لم يكن مميز مثل الشوط الأول بل تراجع أداء المارد الأحمر أمام صن داونز الذي أضاع العديد من الفرص وسط تألق ملحوظ لمحمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء ، الذي حمى عرينه من 3 أهداف محققة خلال أحداث الشوط الثاني، قبل أن يسجل صلاح محسن الهدف الثاني.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.