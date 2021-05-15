/631132/إسرائيل-تقصف-البنك-الوطني-الإسلامي-في-حي-الرمال-بغزة

قصفت طائرات إسرائيلية، اليوم السبت، فرع البنك الوطني الإسلامي في حي الرمال وسط مدينة غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قامت باستهداف فرع البنك الوطني الإسلامي في حي الرمال وسط مدينة غزة بصاروخ تحذيري.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات على بيت غرب غزة وموقع للمقاومة الفلسطينية في النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا وقد تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن التطورات الحاصلة فى الأراضي الفلسطينية والتى تأخذ مسار مختلف.

وتلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، جرى خلاله بحث آخر التطورات والأحداث الجارية.

وأطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الأميركي بايدن على الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية من آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في قتل المئات من أبناء شعبنا، وجرح الآلاف وتشريد آلاف العائلات من منازلهم التي تم تدميرها في غزة والضفة، وارهاب المستوطنين المتطرفين في القدس والضفة، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الاقصى وكنيسة القيامة ومحاولات سرقة أراضي أهلنا في الشيخ جراح.

عباس يطالب بايدن وقف الاعتداءات الصهيونية

وطالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الرئيس بايدن بتدخل الإدارة الأميركية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان.

وأبلغ الرئيس عباس، الرئيس بايدن إنه أجري اتصالات واسعة، من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على شعبنا والوصول الى التهدئة.

وأكد عباس، للرئيس بايدن، أن الأمن والاستقرار سيتحقق عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد السيد الرئيس، استعداد الجانب الفلسطيني للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، والعمل مع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية وازالة أي معوقات تعترض طريقها. ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس عباس على أن الانتخابات سيتم إعادة تنظيمها بمجرد التزام إسرائيل بالاتفاقيات بشأن إجراءها في مدينة القدس.

بدوره، أكد الرئيس الأميركي بايدن، على ضرورة تحقيق التهدئة وخفض العنف في المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

واكد الرئيس بايدن، التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، وأهمية إعطاء أمل للشعب الفلسطيني في تحقيق السلام.

وشدد الرئيس الاميركي، على معارضة الإدارة الأميركية لأية إجراءات أحادية الجانب مثل الاستيطان، وأنها تعارض كذلك إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح والقدس الشرقية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف.

كما أكد الرئيس بايدن على مواصلة إدارته تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ووكالة الاونروا.