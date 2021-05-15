/631133/حارس-الأهلي-السابق-غاضبا-من-موسيماني-خايف-من-الخروج-في-جنوب-إفريقيا

أنتقد أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأحمر بعد الفوز الهزيل أمام صن داونز بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات دور الذهاب من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد فوزي : " الأهلي غير هويته وطريقته مع موسيماني من امتي الاهلي نادي رد فعل؟ لا يغرنكم مكسب اليوم".

وتابع فوزي : "لابد من إعادة حسابتنا جيدا قبل المباراة القادمة حتى لا نفوق علي كارثة كبيرة في جنوب افريقيا، الله أكبر عليك يا ديانج ربنا يحرسك".

أحمد فوزي ينتقد موسيماني

واختتم حارس الأهلي السابق: " الشناوي تألق اليوم ولكن سيكون عليه عبأ كبير في العودة، أنا خايف نخرج هناك بصراحة".

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.

قائمة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

تشكيل صن داونز لمواجهة الاهلي في دوري الأبطال

حراسة المرمى: دينيس أنياجنو.

خط الدفاع: ريكاردو نسامينتو - موسى ليبوسا - سيرينو - ريفالدو ريبرتو.

خط الوسط: شالولي - جفت موتوبا - موخليصي - جيمس مورينا - كاجو سانا مابوي.

خط الهجوم: مافوسا موديبا.