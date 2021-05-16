الزراعة: استمرار العمل بمحطات التقاوى على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، والدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، حول مواصلة واستمرار العمل بمحطات إعداد التقاوى على مستوى الجمهورية خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لاستلام خام تقاوى محصول القمح، وباقى المحاصيل الشتوية.





ووفقا للتقرير تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى فى كافة محطات الإعداد، باستلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية، فضلا عن توزيع تقاوى المحاصيل الصيفية على منافذ التوزيع التابعة للوزارة. وأوضح التقرير أن العمل مستمر فى جميع محطات التقاوى على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام التقاوى الخام للمحاصيل الشتوية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. وأشار التقرير إلى أنه تم تفعيل غرفة المتابعة المركزية لتلقى الشكاوى والاقتراحات والتواصل مع جميع المحطات على مستوى الجمهورية والعمل على حلها على الفور وتذليل العقبات.

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