برتوكول تعاون بين كنائس غرب الإسكندرية ومعهد دون بوسكو

جدة - نرمين السيد - تم اليوم فى كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بمنطقة أم زغيو بالعجمى، توقيع برتوكول تعاون بين كنائس قطاع غرب الإسكندرية، وقسم الكورسات والدورات التدريبية بمعهد دون بوسكو التابع للسفارة الإيطالية.





ويمنح البروتوكول شباب قطاع غرب فرصة الحصول على دورات تدريبية فى عدة مجالات. قام بتوقيع بروتوكول التعاون الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأب جيسو دوس مدير المعهد، وشهده عدد من الآباء الكهنة ومسؤولى المعهد.

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