السفير علاء يوسف: توافق بين مصر وفرنسا على خروج القوات الأجنبية من ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر بباريس، علاء يوسف، تطابق وجهات النظر بين مصر وفرنسا تجاه قضايا التنمية والتعافى الاقتصادى ودعم الاستقرار والأمن بالقارة الإفريقية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن قيادتى البلدين تحرصان على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا الإقليمية، من بينها الإفريقية.





وقال السفير علاء يوسف - فى تصريحات للصحفيين - إن السنوات الماضية شهدت مزيدا من التقارب والاتفاق فى الرؤى فى مواقف مصر وفرنسا تجاه مختلف القضايا والأزمات المختلفة، مشددا على أن البلدين لديهما رؤية مشتركة تجاه الأزمة الليبية تركز على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار وخروج القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات بتلك الدولة؛ بما يحافظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأضاف أنه توجد مواقف متطابقة بين مصر وفرنسا تجاه الملف اللبنانى، حيث أيدت مصر المبادرة الفرنسية لدعم الاستقرار والخروج من الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة اللبنانية.

وأشار إلى أن التعاون المصرى الفرنسى يركز - أيضا - على القارة الإفريقية، حيث تحرص البلدين على مواصلة التشاور والتنيسيق بشأن مختلف القضايا الإفريقية، من بينها قضية الساحل التى تشكل أهمية كبرى للبلدين.

وقال سفير مصر فى باريس إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا - خلال السنوات القليلة الماضية - مدعومة بتبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى دشنت مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.