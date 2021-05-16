/631135/موسيماني-يعلن-عودة-على-معلول-ويوضح-أسباب-الفوز-علي-صن-داونز

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي علي قوة مباراة اليوم أمان صن مشدال أن الفريق خرج بالمطلوب من اللقاء، وتحدث عن امكانية سفر علي معلول ظهير أيسر الفريق لمباراة العودة في جنوب إفريقيا بعد ان حقق المارد الأحمر الفوز بثنائية دون رد في مواجهة الذهاب.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي : "كنا بحاجة للعب بالذكاء في الشوط الثاني وليس بحماس، الأهلي فريق كبير ولذلك لا نخشي العودة، المباراة ستكون صعبة وستكون هناك ضغوطات لكن على الفريقين".

موسيماني يعلن مشاركة علي معلول في السوبر الإفريقي

وتابع موسيماني: "بإمكننا اللعب على الدفاع بشكل جيد لكن يجب أن نسجل علي أرض صنداونز، ولم ألعب بالثقة الزائدة خلال المباريات في الفترة الحالية بل لا أفعلها أبدا وأنا مدرب منذ 20 عاما في مسيرتي التدريبة".

وواصل موسيماني: " سنقوم بإصطحاب علي معلول لرحلة جنوب إفريقيا، ومن الممكن أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان في قطر، وفي حالة عدم جاهزيته فلا داعي للقلق، نملك البديل المناسب المتمثل في محمود وحيد وأيمن أشرف.

تصريحات موسيماني بعدالفوز علي صن داونز في دوري الأبطال

واختتم المدير الفني للنادي الأهلي : "كانت مباراة صعبة امام خصم عنيد متمثل في صن داونز، لكن عرفنا كيف نديرها، لاعبو الأهلي اليوم كانوا كالجنود ، المهاجم صلاح محسن بديل ممتاز ولكن لدينا الكثير لنعمل عليه الفترة الجاية من أجل مباراة العودة في جنوب إفريقيا وهي صعبة للغاية”.