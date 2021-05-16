خالد يوسف يفجر سبب جديد لأزمة محمد سامي 

صرح المخرج خالد يوسف، أن السبب الرئيسي وراء الهجوم والانتقادات التي تعرض لها المخرج والسيناريست محمد سامي، هو تفاصيل مسلسل نسل الأغراب، الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد تعليق المخرج خالد يوسف على الهجوم الذي يتعرض له المخرج محمد سامي، وأسبابه، فضلًا عن تفاصيل أزمة سامي التي باتت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

مشهد قتل رئيس المباحث بمسلسل نسل الأغراب وراء الهجوم المُشن على محمد سامي

غرد يوسف بتويتة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أفصح فيها عن المشهد الذي لاق إزدراء أحد مسئولي الدولة الكبار قائلًا: "مشهد إجبار ضابط الشرطة للركوع أمام المجرم.. وصورة الشرطة وغياب مؤسسات الدولة في مسلسل نسل الأغراب هو فم شفرة الهجوم على محمد سامي".

وتابع: "مسئول كبير شاهده وأشاح بوجهه.. ودي مش معلومة.. تلك هي قراءتي لما حدث وليس لأي سبب آخر".

مسلسل نسل الأغراب السبب المعلن لإيقاف التعاون مع محمد سامي

جدير بالذكر أن ما اشتمل عليه مسلسل نسل الأغراب من مخالفات فائقة مثل إدخال تعديلات على السيناريو والتأخر في تسليم باقي الحلقات فضلًا عن زيادة مساحة مي عمر التمثيلة دون الرجوع إلى المسئول الرئيسي، سبب إعلان شركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف تعاملها مع محمد سامي، رغم أن مدة تعاقدهما كان من المقرر انتهاءها في 2023.

كواليس مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، إدوارد، مي عمر، محمد جمعة، ريم سامي، أحمد مالك، محمد مهران، أحلام الجريتلي، سلوى عثمان، دياب، فردوس عبد الحميد، تأليف وإخراج محمد سامي.

ونال المسلسل قسطًا معقولًا من السخرية والانتقاد من قبل الجمهور، رغم ما حققه من مشاهدات عالية، كما أن الناقد طارق الشناوي أخذ عليه بعض الملاحظات التي تسببت في وصفه له بالمبالغ والحاد.

أهم أعمال المخرج خالد يوسف

وعلى الصعيد الآخر أخرج المخرج المبدع خالد يوسف عدة أعمال رائعة أبرزها، فيلم"الرئيس عمر حرب"، "كف القمر"، "دكان شحاته"، "حين ميسرة"، "كلمني شكرًا" وفيلم "خيانة مشروعة"، وحققوا نجاحًا ساحقًا.