القدس عربية .. سفارة دولة فلسطين تنشر غلاف مجلة روزاليوسف

جدة - نرمين السيد - وحمل العنوان الرئيسى للمجلة مانشيت "القدس عربية" فى تأكيد على أن القضية الفلسطينية تأتى فى مقدمة اهتمامات الصحافة المصرية. وتتعرض فلسطين منذ 6 أيام لقصف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وسط صمت مخزٍ من العالم الغربى، فيما تتخذ مصر موقفًا مشرفا حاز إعجاب الجميع.

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