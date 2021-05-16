حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 17-5-2021

حظك اليوم برج الحمل الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: حافظ على أسرار العمل ولا تكشفها للغرباء ، يوم مليء بالمفاجآت ، لذا كن مستعدًا لكل التغييرات الجديدة وكن على دراية بتوترك المفرط لأنه يمكن أن يسبب لك الكثير من المشاكل

عاطفياً: واجه من تحب بما تعرفه ولا تكن سريًا ، وتحتاج إلى التفكير في مصلحته الفضلى قبل اتخاذ قرار بشأن علاقتك.

صحياً: تستفيد من إجازتك السنوية للتجول في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال

حظك اليوم برج الثور الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: لا تكن متهورًا في قراراتك اليوم ، فكر بشكل أكثر عقلانية في قضايا معينة ولا توقع أوراقًا دون قراءتها جيدًا ومعرفة العناصر.

عاطفياً: تجد اليوم العديد من الحلول للقضايا العالقة التي كنت تواجهها مع شريكك لبعض الوقت ، وتعود العلاقة بينكما إلى حالتها السابقة.

صحياً: اتبع التعليمات الطبية بعناية ولا تعرض نفسك لكثير من أشعة الشمس خاصة خلال هذا الوقت

حظك اليوم برج الجوزاء الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: اطلب حقوقك مهنياً ولا تتنازل عن حقك مهما كنت صعباً لأن كل شخص مجتهد له نصيبه.

عاطفياً: استمع إلى رأي الحبيبة ، فقد تكون محقة في بعض الأمور ، وخذها إذا كانت متعلقة بموضوع يهمك وحاول أن تعبر عن امتنانك لها.

صحياً: حاولي تناول نظام غذائي متوازن يساعدك على البقاء في حالة جيدة والتخلص من السمنة

حظك اليوم برج السرطان الأثنين 17/مايو/2021

مهنيًا: يبدو عملك في العمل أكثر هدوءًا ، وتعرف كيفية إدارته ، وإيجاد حلول للقضايا العالقة ، وإنجاز المهمة في الوقت المحدد.

عاطفياً: تتحمل مسؤوليات جديدة تتعبك ، لكن هذا لا يمنعك من أن تكون إيجابيًا في علاقاتك مع من تحب.

صحياً: أنت مستاء من وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك ، لذلك لا تضيع في متاهة النتيجة غير المعروفة

حظك اليوم برج الأسد الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: حياتك المهنية تربكك وتخلق صراعات وتكراراً. قد تواجه منافسة مع زميل في العمل أو زميل ، لكنك ستكون نجم عملك اليوم على الرغم من كل المنافسة.

عاطفياً: استمع لشكوى الشريك واطلب تفسيراً لذلك الموضوع صعب ، ليس من السهل طرح موضوع يبدو لك شائك جداً

صحياً: لا تجعل العمل مهووسًا باهتماماتك وانتبه جيدًا لصحتك

حظك اليوم برج العذراء الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: لديك معدل ذكاء مرتفع وهذه الميزة تمهد لك الطريق لتكون ناجحاً في اتجاهاتك المختلفة وخاصة في العمل

عاطفياً: لديك فرصة جيدة لإيجاد أرضية مشتركة مع شريكك ، أو اتخاذ خطوة إيجابية تجاههم ، والحظ في صفك

صحيًا: انتبه لحالتك الصحية الحرجة وتوقف عن التدخين إذا كنت تريد البقاء بصحة جيدة

حظك اليوم برج الميزان الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: يمكنك التحرر من ضغوط العمل وإيجاد حل أو الانتقال إلى حل جديد ، فلا مجال للتردد أو الكسل لأن الطقس غير مناسب لذلك.

عاطفياً: يمكنك اتخاذ قرار خطير يهدد بإنهاء العلاقة مع الشريك ، لكنك تعود إليه بسرعة بعد دراسة متأنية.

صحياً: تمرن دون تأخير لأن ما تفعله سينمو بشكل جيد ويفيدك في المستقبل المنظور

حظك اليوم برج العقرب الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: تميل إلى توسيع نطاق أنشطتك المهنية ، فالمشاريع عديدة والنشاط موجود أيضًا. أنا علم الفلك يدعمك في كل فرصة

عاطفياً: انتبه لما يدور من حولك ، فقد تكتشف حقائق أربكتك لفترة طويلة وكادت تؤدي إلى المحظور ، فحاول التركيز وفتح عينيك.

صحياً: إذا شعرت بارتفاع مستمر في درجة حرارتك فلا تتردد في استشارة الطبيب لمعرفة السبب.

حظك اليوم برج القوس الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: لا تركز على شركة واحدة ، بل انتبه إلى كل أعمالك ، وخاصة التفاصيل التي تقع بين سطور العقود

عاطفياً: أظهر تفاؤلك وأبهر شريكك بحبك للحياة والعاطفة والتفاني.

صحياً: حاول التقليل قليلاً من المواجهات العشوائية وغير الضرورية

حظك اليوم برج الجدي الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: المثابرة من أهم الخصائص التي ينفرد بها الزملاء ، لذا حاول الحفاظ على هذه الوظيفة من أجل مستقبل مشرق.

عاطفياً: الاعتماد على الأحلام لا يكفي ، فالشريك يحتاج إلى حقائق ملموسة ليصنع نفس الشعور

صحياً: اخلد إلى الفراش مبكراً ، واستيقظ مبكراً ، وخصص الوقت المناسب للتمارين الصباحية

حظك اليوم برج الدلو الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: بعض الأخطاء تتحول إلى رصيد إضافي لصالحك ، لكن الأفضل ألا تستغل الموقف وتفقد الأصدقاء

عاطفياً: يحاول الشريك أن يفتح قلبه حتى تكتشف الأسباب التي تدفعك لمعاملته بشكل غير عادي ، لكن النتيجة سلبية بالنسبة لك.

صحياً: يمكن أن تسبب لنفسك مأساة إذا لم تتحكم في أعصابك ووحشيتك

حظك اليوم برج الحوت الأثنين 17/مايو/2021

مهنياً: عليك تحديد الأولويات قبل المغادرة ، واحذر من الصراعات والاستفزازات المليئة بالتوترات والمشاكل

عاطفياً: تذكر أنك صاحب المؤثرات الصحيحة وأنك يجب أن تساعد شخصياً في تقوية الروابط ، مع العلم أن جهودك ستحقق نتائج أفضل.

صحياً: قلل من الرحلات غير الضرورية تحت أشعة الشمس الحارقة واحم نفسك من ضربة الشمس