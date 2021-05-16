مصر للطيران تسير اليوم 62 رحلة جوية لنقل 5330 راكبًا

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد ٦٢ رحلة جوية بمعدل ٣٦ رحلة دولية و٢٠ رحلة داخلية و٣ رحلات شحن جوي.

وتنقل الرحلات ٥٣٣٠ راكبا وسط التزام تام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.