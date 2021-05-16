/631137/موعد-مباراة-ليفربول-وويست-بروميتش-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق ليفربول، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، اختبارا صعبا اليوم الأحد، عندما يحل ضيفا على وست بروميتش، ضمن منافسات الأسبوع 36 من منافسات الدوري الإنجليزي، الذي توج به رسميا مانشستر سيتي.

وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة . القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست بروميتش ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة بين سبورتس، على beIN Sports 2 HD Premium كما ستتم إذاعة اللقاء على: Canal + Sport 2 Polska Sky Sports Main Event UK معلق المباراة ويعلق على مواجهة ليفربول وويست بروميتش، المعلق المصري أحمد الطيب تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست بروميتش حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون. خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

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