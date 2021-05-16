التخطيط: 481 مشروعا تنمويا بالقليوبية بتكلفة 11.7 مليار جنيه خلال عامين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى العدد الثامن من تقرير "مُتابعة المواطن فى المحافظات" خلال عامى (18/2019- 19/2020)، لمحافظة القليوبية والذى يتضمن حصر للمشروعات التى تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، أوضحت السعيد "أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات فى قطاع الموارد المائية والرى، بتكلفة 22 مليون جنيه، منها تأهيل ترع بهندسات رى طوخ، كفر شكر، بنها، وتوصيل الكهرباء لنحو 11 بئرا جوفيًّا.

ولفت تقرير الوزارة إلى الهدف الثالث:"ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع فى كل الأعمار"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 122 مليون جنيه، منها تطوير مستشفى قها المركزى "المرحلة الأولى"، وتطوير الوحدة الصحية بقرية ميت حلفا بمركز قليوب، ومركز طبى قرية الخرقانية بمركز القناطر الخيرية، وإنشاء مركز طبى ونقطة إسعاف بمدينة العبور.

وبالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع".

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 82 مشروعًا فى قطاع التعليم قبل الجامعى، بتكلفة 433.2 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1392 فصلا فى كافة المراحل التعليمية.

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التى تتوافر بها مدرسة ابتدائى وإعدادى حكومى من 93.9% عام 2015، إلى 100% عام 2020.

وفى إطار تحقيق الهدف السادس: "ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحى للجميع وإدارته إدارة مستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 729 مليون جنيه، أبرزها محطة مياه سرياقوس "طاقة 145 ألف م3/يوم"، وتوسعات محطة معالجة طوخ "طاقة 14 ألف م3/يوم"، وصرف صحى قرية الصفا وكفر جمعة وعزبة زاوية بلتان وعزبة عرب الحوالة ورشيد وقدوسة والسعادة وأبو سنة.

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز فى تحقيق الهدف السابع: "ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة"، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 29 مليون جنيه، منها توسيع محطة محولات قها "سعة مضافة 25 م.ف.أ"، وتوسيع محطة محولات شبين القناطر "سعة مضافة 40 م.ف.أ".

كما تم الانتهاء من تنفيذ 81 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية "الكهرباء والإنارة"، بتكلفة 69 مليون جنيه، نتج عنها توفير حوالى 93 ألفًا من معدات الإنارة "أعمدة، محولات، سيارات برج، عدسات وولاعات ضوئية"، ونحو 20.7 ألف كشاف ولمبة موفرة، فى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وفيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: "إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار"، لفت التقرير إلى الانتهاء من إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم، ورصف مداخل القرى الرئيسية بطول 26.4 كم، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 79 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كبارى وأنفاق)، بتكلفة 360 مليون جنيه، نتج عنها تطوير ورفع كفاءة طرق وشوارع (رصف، بلاط إنترلوك) بطول 190 كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 15 كوبرى ونفقا.

وفى ذات السياق، وبخصوص الهدف الـ 11 "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 28.3 ألف وحدة إسكان اجتماعى، كما تم الانتهاء من تنفيذ 64 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية "الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، بتكلفة 123 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وحدة إطفاء قرية الأحزار، وتطوير وحدة مرور شلقان، وتوفير 2700 من معدات ومهمات الحماية المدنية والمرور والمرافق، وتوفير 2 سيارة إطفاء و5 سيارات لوحدات المرور، وإنشاء وتطوير 16 وحدة محلية.

وفيما يخص الهدف الـ 13 من أهداف التنمية المستدامة: "اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته"، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية "تحسين البيئة" بتكلفة 236 مليون جنيه، نتج عنها تغطية ترع ومصارف بطول 0.6 كم، وتوفير أكثر من 6 آلاف من معدات وأدوات النظافة "صناديق قمامة، سيارات، لوادر، أجهزة كنس"، وتطوير 13 مجزرًا فى "القناطر الخيرية، طوخ، قليوب، كفر شكر، بنها، قها، شبين القناطر".