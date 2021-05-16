/631138/إصابة-جديدة-تضرب-الأهلي-قبل-موقعة-صن-داونز

يبدو أن معاناة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لعنة الإصابات، ستتواصل خلال الفترة المقبلة، نتيجة تلاحم المباريات، حيث تعرض لاعب جديد في صفوف الفريق لإصابة شبه قوية، خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء السبت على استاد الأهلي وي السلام، وفاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد .

ويعاني الأهلي منذ فترة من زيادة عدد الإصابات داخل الفريق، حيث وصل الأمر لوجود أكثر من 10 مصابين داخل الفريق، وهو الأمر الذي اشتكى منه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وأكد أن تراجه أداء اللاعبين سبهه زيادة الإصابات وضغط المباريات .

وعلمت «دوت الخليج» أن لاعب جديد اشتكى من إصابة قوية، حيث تعرض محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي، لكدمة بالغة في الضلوع، خلال مواجهة بطل جنوب إفريقيا، لكن اللاعب تحامل على نفسه وأكمل اللقاء مع شعوره بالام بالغة في الضلوع .

وعقب المباراة اشتكى أفشة للجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، قبل أن يقرر الأخير خضوعه للفحص الطبي فور عودة الفريق للتدريبات غدا الإثنين، لتحديد حجم الإصابة، ومدى تأثيرها على اللاعب، وإمكانية غيابه عن الفريق في مباراة العودة أمام صن داونز، والمقررة يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا .

وفي حال استمرار شكوى اللاعب من الإصابة، قد تتسبب في غيابه عن الفريق لمدة أسبوع على الأقل، ما يعني غيابه عن موقعة العودة، الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على الفريق الذي لا يمتلك بدائل في نفس مركز أفشة .

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.