دوت الخليج يرصد كشف حساب لجنة " العلاقات الخارجية " خلال 120 يوم عمل برلماني

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رصد دوت الخليج كشف حساب لجنة العلاقات الخارجية، والتي تقوم بمجموعة من الأدوار النوعية ذات الأهمية الشديدة في التوقيت الحالي، حيث يشتعل السياق الدولي بمجموعة من الملفات الطارئة، التي تتصدى لها اللجنة بكفاءة واضحة، تحت قيادة رئيسها كريم درويش.

انطلاقة قوية

14 يناير أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن فوز النائب كريم درويش بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، كما فازت النائبة سحر البزار، بوكالة اللجنة بحصولها على 24 صوتا، وفار النائب وسيم فخرى تواضروس، بوكالة اللجنة بحصوله على 22 صوتا.

أما أمانة السر ففازت بها النائبة أميرة صابر بعد حصولها على 18 صوتا، بينما حصلت النائبة سحر القاضى على 6 أصوات، وتوجه النائب كريم درويش بالشكر للنواب أعضاء اللجنة على ثقتهم التى منحوها له ولأعضاء هيئة المكتب.

26 يناير، أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن السياسية الخارجية المصرية سياسة حكيمة ورشيدة، والوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، ولا ينكر تلك الجهود إلا جاحد، وقال درويش، إن السياسة المصرية تقوم على أساس عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة كما تقوم على الندية فى التعاون والتعامل بالمثل، متابعا: "هذه العلاقات أعطتنا مصداقية، واستطعنا استعادة مكانة الدولة المصرية في كافة المحافل".

وطالب النائب بعدد من الأمور الهامة، أولها أن تولى الوزارة اهتماما بالقوى الجديدة وخاصة الهند، للاستفادة منها فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى ملف الألغام فى الصحراء الغربية، مطالبا وزارة الخارجية بالعمل على تحميل الدول التى قامت بزرع الألغام المسئؤلية القانونية عن زرع الألغام والمطالبة بالتعويضات اللازمة في هذا الأمر.

وأضاف: "من باب حرصنا على وزارة الخارجية المؤسسة الوطنية لاحظنا عزوف كثير من الشباب عن الالتحاق بالخارجية لوجود فرص عمل في مجالات أخرى قد تكون مغرية"، مطالبا الوزارة بالاهتمام بهذا الأمر، كما طالب بفتح الوزارة مراكز التصديق على الأوراق بمحافظات الصعيد تخفيفا عن معاناة الأهالى.

27 يناير، استقبل كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بمكتبه ظهر اليوم.

وأكد كريم عبدالكريم درويش حرصه على أن يكون أول لقاء له وللجنة العلاقات الخارجية فى بداية دور الانعقاد الأول مع سفير جمهورية قبرص نظرا للتعاون الثنائي النموذجى بين البلدين وبما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية المصرية القبرصية وأوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بالية التعاون الثنائى او الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان والتى تعززت بفضل القمم الرئاسية المتعددة بين رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث وذلك منذ تدشين اعلان القاهرة عام 2014.

وشدد كريم درويش على أهمية استثمار العلاقات المتميزة بين البلدين فى الدعم المتبادل للبلدين فى كافة المحافل الدولية والأقليمية وتعزيز التعاون الثنائى فى مجال الطاقة والغاز والمشروعات المشتركة فى هذا الشان وتعزيز التبادل التجارى بينهما والاستثمارات القبرصية فىمصر وكافة أوجه التعاون الاقتصادى والفنى والسياحى والثقافىوالتعليمى بين البلدين الصديقين.

وتابع درويش أنه يثمن الموقف القبرصى من دعم مصر فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى مطالبا باستمرار قبرص فى هذا النهج لنقل الصورة الحقيقية عن مصر فى المحافل والمؤسسات الاوروبية مؤكدا على الموقف المصرى الداعم للمسالة القبرصية وإدانة مصر ومواقفها من أية محاولات لانتهاك المياة الأقليمية أو المنطقة الاقتصادية القبرصية وفقا لقواعد القانون الدولى واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار منوها لدور تركيا فى افتعال المشكلات مع جيرانها مشددا على ضرورة تضافر الجهود المصرية القبرصية لمجابهة تلك التصرفات التركية المناهضة للاستقرار فى المتوسط والمنطقة والمنافية لالتزامات الدول.

وأضاف درويش أن مصر وقبرص يبذلون جهودا لجعل المتوسط ساحة للتعاون فى المجالات التنموية وأمن الطاقة والغاز وتحقيق الاستقرار فى تلك المنطقة المهمة وتعزيز الروابط واوجه التعاون بين دولها وهو ما تعزز بفضل منتدى غاز المتوسط الذى يوفر ساحة للتعاون بين كافة الدول المعنية.

وختم درويش بأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وقبرص وتكثيف اللقاءات والزيارات البرلمانية بين البلدين فى المرحلة القادمة وأهمية استمراريتها بصفة دورية لتفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين والتنسيق فى المحافل البرلمانية والدولية.

ومن جانبه، أستعرض السفير القبرصى بالقاهرة أطر التعاون الثنائىبين مصر وقبرص الراهن والمستقبلى فى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية وموقف البلدين من عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار فىالمتوسط وتجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتماعات موسعة

30 يناير، عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب 4 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات، حيث تعقد اللجنة اجتماعها الأول لمناقشة رؤى الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، كما تعقد اجتماعا آخر لإقرار الخطة.

كما عقدت اللجنة اجتماعين بعدها لمناقشة بيان وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط ، الذى ألقته على الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20 يناير.

3 فبراير وضعت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، عددا من الملفات على رأس اهتماماتها خلال دور الانعقاد العادى الأول، من الفصل التشريعى الثانى، وفى مقدمة هذه الموضوعات تبنى اللجنة على ما تحقق من نتائج وأطر عمل فى السنوات السابقة ودور الانعقاد الماضي تحديدا وأن أهم أولويات اللجنة تحددت فى الاستمرار فى انتهاج دبلوماسية التنمية التى اتبعتها اللجنة خلال السنوات السابقة فى كل اللقاءات مع سفراء الدول وموفديها وذلك للترويج للمشروعات القومية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمعالم السياحية المصرية وجذب السائحين الأجانب لمصر وجلب منح دولية للمشروعات التنموية المصرية وخاصة تلك المعنية بتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتعزيز التمويلات الدولية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وتستمر اللجنة في الجهود السابقة نحو إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية فى الدول المعنية لرفع الغطاء والملاذ عنها وتسليم المطلوبين من أعضائها للقضاء المصرى، تدشين آلية حوار دائمة ومنتظمة ودورية مع شركائنا الأوروبيين وفقا لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية لتكون السبيل الدائم للتباحث فى كافة القضايا الثنائية لتكون بديلا للمعلومات والحملات الممنهجة للجماعة الإرهابية لتقديم معلومات وبيانات مغلوطة عن مصر خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان .

وتبحث اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول، تكثيف الاتصالات واللقاءات والزيارات مع نظرائنا فى الكونجرس الأمريكي ومع مساعدى أعضاء الكونجرس ومراكز الأبحاث الاستراتيجية فى الولايات المتحدة الأمريكية وفق جهودها السابقة فى هذا الشأن لتدعيم الشراكة الاستراتيجية المصرية الامريكية و توضيح كافة الحقائق للرأي العام الأمريكي ولممثليه بالكونجرس وقادة الفكر والرأي الأمريكى، استمرار اللجنة فى تدعيم علاقاتها بدول أمريكا اللاتينية والدول النامية فى مجموعة 77 التى توفر دعما دوليا لمصر فى المحافل الدولية.

ومن ضمن القضايا، تبحث اللجنة ترجمة العلاقات المتميزة بدول شرقى آسيا والنمور الآسيوية والهند والصين وكافة القوى الاقتصادية والسياسية الصاعدة فى آسيا لاتفاقيات تعاون فى كافة المجالات وحث الوزارات المعنية على إبرامها ، وحشد دعم دولى مساند لحقوق مصر المائية الثابتة فى مياه النيل.

وتواصل اللجنة الاستمرار فى جهود خلال السنوات السابقة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية ودول البلقان وبحر قزوين ، إتاحة كافة وسائل التواصل للمصريين فى الخارج مع اللجنة لتكون اللجنة قناة فاعلة لحل جميع مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم القانوني والتوعوي للمصريين فى الخارج ، الاستمرار فى جهود اللجنة نحو الاستفادة من خبرات علمائنا فى الخارج فى عملية التنمية فى مصر وجعل المصريين فى الخارج وخاصة العلماء سفراء للدولة المصرية ومدافعين عن قيمها وطموحاتها عبر تنظيم اللجنة لقاءات دورية مع ممثلى الجاليات المصرية فى الخارج وإتاحة قنوات للاتصال والتواصل معهم ، الاستمرار فى مساعيها نحو تخفيف المعاناة عن ملايين المصريين بصعيد مصر بافتتاح مكاتب لتصديقات وزارة الخارجية بمحافظات الصعيد المعنية.

وفيما يخص التشريعات تبحث اللجنة إقرار مشروعات القوانين المتعلقة بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والمصريين بالخارج والاتفاقيات الدولية، إلى جانب تعزيز جهود الدولة المصرية فى دعم قضايا بعض الدول العربية الشقيقة خاصة القضية الفلسطينية والليبية والسورية والأوضاع فى اليمن وأمن الخليج العربى وذلك من خلال التباحث مع ممثلي الدول المعنية.

9 فبراير، قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأعمال الحوار الوطنى الفلسطينى فى تلك الفترة الدقيقة يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية فى السياسة المصرية.

لقاءات مثمرة

10 فبراير التقى النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

17 مارس، عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش (رئيس اللجنة) اجتماعاً لبحث كافة القضايا والملفات الخاصة بالمصريين بالخارج، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج.

وقد تناول اللقاء عرض جهود القطاع القنصلى، فيما يتعلق بكافة القضايا والملفات الخاصة بالمصريين بالخارج، وقد أكد رئيس اللجنة على تقديره لما تقوم به وزارة الخارجية من جهود، وعلى وجه التحديد فيما يخص القطاع القنصلي، موضحًا أن هذا الاجتماع سيتكرر كثيراً لمتابعة ملفات المصريين في الخارج التي توليها اللجنة أهمية قصوى.

وعرض أعضاء اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة بمشاكل المصريين بالخارج لاستيضاح الإجراءات وخطوات العمل التي يقوم بها القطاع القنصلى خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقد أفاد رئيس اللجنة، أنه سيتم تجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بالخارج، وذلك من خلال السفارات المصرية مثلما هو الحال بالنسبة لجوازات السفر لتحقيق الاستقرار لأبناء الوطن بالخارج وتسهيل الإجراءات عليهم.

وأكد درويش على أهمية اتباع نظام مليء الاستمارات الخاصة باستخراج جوازات السفر إلكترونياً للمصريين المقيمين بالخارج، وهى خطوة في تحقيق عدد من النقاط التي أوصت بها اللجنة في اجتماعاتها السابقة، مثمناً دور الوزارة في الاستجابة والتفاعل مع اللجنة بشأن الملفات الخاصة بالمصريين بالخارج.

وأوضح كريم درويش أنه سيتم فتح ثلاث مكاتب تصديقات في قنا والفيوم والبحر الأحمر خلال شهر، وسيتم العمل على تطوير بعض مكاتب التصديقات الأخرى بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.

27 مارس، عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع الجارى، حول عدد من الملفات المهمة، والاستماع لوزيرتي التعاون الدولي والبيئة.

28 مارس، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، خلال اجتماعها ، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى رفضها لأية مشروطية مرتبطة بالتمويلات الأجنبية لمصر.

11 إبريل استقبل كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمكتبه اليوم، سفير بلجيكا الجديد فرانسواز كورنيت.