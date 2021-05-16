/631140/أحمد-زيدان-الاعتداءات-الاسرائيلية-ممارسات-غير-مقبولة

أدان النائب أحمد زيدان،وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واصفاً إياها بأنها ممارسات غير مقبولة وتسعى لمحاولة الترهيب للسيطرة على القدس الشريف وباحة المسجد الأقصي.

دور مصر فى القضية الفلسطينية

وأكد النائب أحمد زيدان على أهمية الدور الذي تلعبه مصر باجهزتها الوطنية، للعمل على وقف إطلاق النار، وعودة مسار المفاوضات الجدية، وقد طالب النائب أحمد زيدان بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجامعة العربية لوقف تلك الممارسات العدائية من جانب قوات الإحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

أقرأ أيضا:تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تودع الأمريكية جلوريا بعد تحقيق حلمها بزيارة مصر

جاء هذا تعقيبا على الانتهاكات الاسرائيلية،والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، فى القدس المحتلة فى محاولات جديدة لللاستيطان وتهجير اهالي حي الشيخ جراح.

وأشاد النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب،بالعم المصري للقضية الفلسطينية حكومة وشعبا،لافتا أنه منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية في الثامن من مايو الحالي على الفلسطينين واندلاع الاشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، قامت مصر بالعديد من التحركات الثنائية مع الجانب الاسرائيلي والفلسطيني، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف تهدئة الأزمة المتصاعدة،فضلا عن ارسال المساعدات الطبية والغذائية بالتعاون مع الهلال الأحمر، واستقبال الجرحي والمصابين للعلاج داخل الاراضي المصرية، بعد قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري لاستقبال الحلالت المصابة.

تنسيقية شباب الأحزاب تودع السيدة الأمريكية

وتجدر الاشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،ودعت أمس، أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، بعدما حققت التنسيقية لها حلم زيارة مصر ومشاهدة الأهرامات للاستقواء بها فى مقاومة المرض اللعين.

وقام وفد من تنسيقية شباب الاحزاب بتوصيل السيدة اامريكية الي المطار لتوديعا ببعض الهدايا والورود .