/631142/ارتفاع-عدد-شهداء-القصف-الإسرائيلي-فجر-اليوم-إلى-26-والجرحى-50

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي، فجر اليوم إلى 26 والجرحى إلى 50، نتائج قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة .

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس السبت، إرسال مساعدات وطبية مختلفة إلى جميع مستشفيات القطاع اليوم ،وتتضمن الشحنة وحدات وأكياس دم للمتبرعين عبر معبر كرم أبوسالم، بدعم من منظمة الصحة العالمية، فى المساعدة على شفاء المصابين جراء الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة .

اعلان حالة الطورائ

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات بجميع المحافظات، فضلا إلى التعاون مع مستشفيات القطاع الخاص إلى جانب توسيع رقعة الطوارئ في مراكز الإسعاف في كل قرية وبلدة.

المستشفيات فى فلسطين

وأكدت الصحة الفلسطينية علي تجهيز مستشفيي ابن سينا في حوارة، وترمسعيا في رام الله لاستقبال جميع المصابين والجرحي في قطاع غزة والضفة والقدس،فضلا عن توفير مسعفين في القرى التي تشهد اشتباكات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية دفعت بعدد من سيارات الإسعاف، بالقرب من معبر رفح البري ، استعدادًا لنقل المصابين والجرحي من القطاع، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بشكل رسمي قرار ندب لأطقم طبية بالندب للعمل فى مستشفيات شمال سيناء “بئر العبد، العريش العام ، الشيخ زويد، وذلك لاستقبال مصابي وجرحي القصف الإسرائيلي على غزة.