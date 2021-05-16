/631147/عودة-الطقس-الحار-ارتفاع-ملحوظ-في-درجات-الحرارة-على-المحافظات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات. ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة قد تصل للعاصفة على شمال البلاد. فضلًا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة. والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة. ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة. وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة. وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة. وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

طقس الخليج

فيما تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة فستكون السماء غائمة جزئياً فى السعودية. ويكون الطقس صحو وسحب منخفضة فى الامارات، وحار فى الكويت.

حالة الجو في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

طقس البحرين

بينما أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون حسناً ويكون حارا مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه عموماً شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى شمالية شرقية من من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 10%.